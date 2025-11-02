Conte furioso con Fabregas per una simulazione, Calvarese: "La verità sta nel mezzo"

Tante perdite di tempo da parte del Como nel match di ieri pareggiato con il Napoli. “L’avete preparata così, simulando?", il tecnico azzurro Antonio Conte ha polemizzato con il collega del Como Cesc Fabregas, attraverso il proprio account Instagram, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato l'episodio che ha scatenato la reazione di Conte: "Una sbracciata di Hojlund a Diego Carlos nell’area del Como. L’allenatore non gliel’ha certo mandata a dire e Fabregas ha risposto per le rime.

Sul piano arbitrale, però, credo che la verità stia nel mezzo. Conte, com’è naturale, difende i suoi giocatori. Di Lorenzo è stato criticato, forse anche troppo e in modo ingiusto, per quanto accaduto contro l’Inter. Dall’altra parte, Fabregas è rimasto scottato dall’espulsione di Rodriguez contro la Cremonese: un rosso che molti, noi compresi, avevano giudicato eccessivo per una lieve manata e un calcetto ancor più leggero, a cui seguirono ben tre giornate di squalifica. Da allora, la soglia fissata per la condotta violenta è diventata troppo bassa. È inevitabile che quell’episodio sia diventato un punto di riferimento, un benchmark a cui tutti si richiamano, dentro e fuori dal campo".