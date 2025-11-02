Sky, Marchegiani sul para-rigori Milinkovic-Savic: "C'è uno studio dietro, vi spiego"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato di Milinkovic-Savic e dei rigori parati dall'estremo difensore del Napoli: "C'è uno studio dietro, perché se tu guardi il rigore parato a Camarda mercoledì e quello di Morata, il comportamento del portiere è diverso.

Nel senso che Morata probabilmente guarda, infatti lui gli fa una mezza finta e poi rimane fermo. Lui fa questa mezza finta, poi rimane fermo nel momento in cui Morata calcia, infatti non angola. Morata probabilmente lo guarda e non angola”.