Caressa sul gol di mano di Maradona: “Dopo tanti anni si può dire che fa schifo”

Il giornalista Sky Fabio Caressa, in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha parlato anche del gol di Maradona contro l’Inghilterra

Il giornalista Sky Fabio Caressa, in un video pubblicato sul suo canale YouTube in cui classificava i gol iconici della storia del calcio, ha parlato anche del gol di Maradona contro l’Inghilterra. Parlando della Mano de Dios, afferma: “Diciamolo chiaramente, dopo tanti anni si può dire che questo gol fa schifo. A me è anche piaciuto perché io sono un tipo poco politically correct però dobbiamo dirlo chiaramente che non era gol. È abbastanza evidente”.