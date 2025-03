Carlos Augusto: "Napoli o Atalanta? Non temiamo nessuno, siamo l'Inter!"

Titolare nel 2-1 dell’Inter al Feyenoord, Carlos Augusto ha analizzato in mixed zone il successo che è valso l'accesso ai quarti di finale di Champions League: “Ho fatto di tutto per rientrare prima possibile, abbiamo tanti infortunati. Mi sono allenato tre giorni con la squadra, ho provato di tutto per aiutare la squadra. Ora dobbiamo recuperare bene, domenica abbiamo una grande partita”.

Il Napoli che non molla vi mette pressioni?

“Il campionato sarà lungo e difficile, ci sono loro e l’Atalanta. Non dobbiamo mollare, ogni partita conta”.

Voi giocate molto più degli altri, la stanchezza pesa?

“Come ho detto è un fatto soprattutto mentale, ma abbiamo un grande gruppo”.

In campionato temi più Atalanta o Napoli?

“La verità è che non dobbiamo temere nessuno. Siamo l’Inter e dobbiamo giocare ogni partita per vincere: pensiamo a noi, non a quello che fanno gli altri”