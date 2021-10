Carmando: “Lasciate in pace Maradona! Quello che provo per lui lo terrò dentro il mio cuore”

Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio KissKiss Napoli e ha parlato di Diego Armando Maradona: "Il Napoli mi sta piacendo tantissimo, ma ora è tempo di raccogliere i frutti. In ogni caso andiamo piano piano, chi va piano va sano e va lontano.

Diego? No, non voglio parlare di lui, voglio rispettare tutte le persone che l'anno scorso mi hanno chiamato. Quello che provo per Diego lo voglio tenere dentro il mio cuore. L'anno scorso mi chiamò per farmi gli auguri, io lo richiamai il giorno dopo per il suo compleanno. Fu l'ultima volta che ci sentimmo e questa cosa mi fa stare malissimo. Sono rimasto scioccato. Ora però non parliamo troppo di lui, lasciamolo in pace. Lasciamolo riposare".