Carmando si commuove: "Maradona non doveva morire così! Lo immagino urlare ancora 'Forza Napoli'"

Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli, ha parlato di Diego Armando Maradona, commuovendosi, a Radio Kiss Kiss Napoli: "Diego mi ha chiamato il 29, mi ha fatto gli auguri, poi il 30 era il suo compleanno e lui ha chiamato di nuovo me. Una persona come Maradona non doveva morire così. E' stato molto importante per noi, è stato un grande uomo, ha dato molto a Napoli, una città che ha amato e che amerà anche sotto terra: alle volte da sotto terra me lo immagino che si sveglia e che urla 'Forza Napoli'. Si diceva che io guadagnassi tanto con Maradona, invece lui voleva darmi cose e io non ho mai accettato nulla. Non ho mai pensato i soldi, che contano solo per la famiglia".