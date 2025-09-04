Carraro: "Il Napoli rischiava di sparire, era un dramma! Anche Ciampi ci chiedeva..."

vedi letture

Franco Carraro, ex presidente FIGC, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Se dormivo anche dopo Calcipoli? No, mi faceva male l'idea che la gente mettesse in dubbio la mia onestà. É un pensiero che mi fa soffrire anche oggi, nonostante sia stato assolto da tutto. Ma c'è altro: mi resta l'amarezza di aver capito che tutto è nato da un mio grande errore politico. Nel 2004 pensai che Bergamo e Pairetto non potevano più essere designatori arbitrali, certe posizioni ogni tanto vanno cambiate.

Chiamai Collina che avrebbe smesso l'anno dopo offrendogli il posto, rifiuto per continuare ad arbitrare. Non feci più nulla. Anni dopo, in una trasmissione di History Channel su Calciopoli, scoprii che Collina l'aveva detto a Meani (all'epoca addetto agli arbitri del Milan, ndr), Meani lo aveva riferito ai confermati Bergamo e Pairetto e i due a quel punto pensarono di sopravvivere appoggiandosi a Moggi.

Ho sbagliato, avrei dovuto cambiarli comunque. Ma ero preso da due problemi serissimi: la brutta eliminazione dell'Europeo e il Napoli che rischiava di sparire, un argomento su cui anche il presidente della Repubblica Ciampi chiedeva spiegazioni. Non trovavamo nessuno che lo prendesse, era un dramma! Poi arrivò De Laurentiis... Da allora dopo il Milan tifo Napoli".