Carraro: "Se tutto il Paese convive col virus perché non può farlo anche il calcio?"

Franco Carraro, ex presidente della FIGC e non solo, si è così espresso circa una eventuale ripartenza del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Bisogna rispettare la data del 27 maggio imposta dalla UEFA. Noi abbiamo avuto l'inizio della Fase 2 il 4 maggio. Secondo me entro il 27, con il pieno accordo di CONI e Governo, stabilirà l'ipotesi di calendario. Questo vuol dire che non riprenderebbe non solo il calcio, ma anche la vita degli italiani. Credo che si possa ricominciare il 15-20 giugno, dopo tanti allenamenti dei calciatori. I problemi si sono ridimensionati, possiamo convivere con il coronavirus perché lo fa tutto il Paese, allora può farlo anche il calcio. Sono sicuro che entro il 27 maggio si deciderà e saranno tutti d'accordo".