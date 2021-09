Carratelli: "A Leicester gara tosta, ma con Spalletti la squadra è tranquilla"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Alla gara di Leicester ci arriva bene il Napoli, ma attenzione che nei gironi di Europa League passa solo la prima. Anche se non ci sono squadroni nel gruppo del Napoli, già c’è stata una sorpresa con la vittoria del Legia Varsavia a Mosca. In Inghilterra sarà una partita dura, ho visto Leicester-City ed hanno giocato bene, è un avversario tosto. Anche se non hanno più Kante, ci sono sempre Schmeichel e Vardy, poi hanno due bei mediani e Ineanacho che può cambiare le partite quando entra in campo. Col 4-2-3-1 il Napoli si è sistemato bene in campo, con questo Anguissa che non mi aspettavo già così sicuro e disinvolto, si è inserito benissimo. Contro il Leicester è una partita dura anche dal punto di vista fisico, gli inglesi ti aggrediranno il Napoli che dovrà essere bravo a ripartire.

Spalletti? Col nuovo tecnico vedo finalmente una squadra tranquilla che non si ammoscia se ci sono disavventure, come il gol di Morata. Poi c’è Ounas che può spaccare le partite, aspettiamo ma le premesse sono buone.

Juve in crisi? Non la vedevo proprio favorita per lo scudetto, è una squadra disastrata dopo i due anni di Sarri e Pirlo e la partenza di Ronaldo. L’obiettivo del Napoli è arrivare tra le prime 4, vediamo chi delle 7 sorelle fallirà, forse proprio la Juventus ci darà una mano in questo senso. Sarà una bella lotta e il Napoli c’è”.