Carratelli a sorpresa: "Conte ha un progetto troppo ambizioso per gli uomini che ha"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista: “Conte non è ben visto perchè gli anti juventini non lo sopportano, gli juventini si dispiacciono perchè non è tornato. Il Napoli non aveva più energie contro il PSV, ma il discorso è più ampio: perchè il Napoli è in difficoltà? A parte la gara con la Fiorentina, il Napoli arranca. De Bruyne è stata un’occasione, non un obiettivo di un progetto tecnico, è arrivato un campione ad un prezzo ridotto che ha dato lustro alla squadra, ma a quel punto il 4-3-3 non ci stava bene ed è venuto fuori il 4-1-4 perchè i 4 che stanno a centrocampo sono i migliori ed i migliori devono giocare sempre. Conte ha detto che vorrebbe una squadra forte, una squadra che impone il suo gioco, ma è un progetto troppo ambizioso, non ha i giocatori per realizzarlo. De Bruyne viene da un calcio diverso che è quello di Guardiola e quindi aveva il possesso palla, facevano passaggi tenendo in punto sempre la partita. A Napoli ha trovato tutto un altro calcio, le difese in Italia sono asfissianti, lui ha detto che non è il Napoli che deve adattarsi a lui, ma è lui che deve adattarsi alla squadra e questo adattamento ancora non c’è stato.

Conte l’ho visto abbastanza ammaccato dal 6-2, non si è fatto una risata. Sicuramente ha dei problemi di spogliatoio che cercherà di risolvere e gli infortuni di certo non aiutano. Non voglio giustificare la sconfitta di Champions, ma di certo non è stata una squadra fortunata. L’Inter ti costringe ad un’attenzione migliore, ma c’è da capire che energie ha il Napoli in serbo. L’Inter in Champions ha fatto rifiatare qualcuno, ma nel calcio le sentenze è meglio non metterle mai. Cosa chiederei a Conte? Potrei dirglielo solo in privato. Gli chiederei cosa significa questa sconfitta? Ti vedi ancora altri 2 anni a Napoli come da contratto o inizi ad avere qualche dubbio? Ma dubbi non sulla squadra, ma su se stesso".