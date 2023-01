Carratelli si sbilancia: "Il Napoli ha più di mezzo Scudetto già cucito al petto"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'Inter cinese va a zig zag, la Juventus la definirei la Vedova Allegri, il Milan non è più Leao Meravigliao. Il Napoli invece non dipende da nessun giocatore, ha vinto anche senza Osimhen e Kvaratskhelia. Basta con questa scaramanzia, io mi voglio sbilanciare, il Napoli ha più di mezzo Scudetto cucito al petto.