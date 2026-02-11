Marino: "Mai vista una stagione così in 30 anni! Napoli non giudicabile, se non in positivo"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Calciomania” è intervenuto il direttore sportivo Pierpaolo Marino: "Per la catastrofe di infortuni che si è abbattuta sulla rosa del Napoli, gli azzurri hanno fatto qualcosa di straordinario quest’anno, come arrivare ai rigori contro il Como. È amara l’eliminazione in Coppa, ma è avvenuta anche in un momento in cui la stagione del Napoli è stata pregiudicata dagli infortuni. Il tifoso del Napoli giustamente si chiede: 'Se siamo riusciti ad arrivare ai rigori in seguito a tutti questi infortuni, cosa sarebbe successo se ci fossero stati tutti gli uomini a disposizione?'.

In trent’anni di carriera non ho mai visto una situazione del genere con così tanti infortuni traumatici e muscolari allo stesso tempo tra campionato e coppe. Per capire le cause sarebbe il caso che il Ministero della Sanità formasse una commissione esterna di esperti per esaminare questa stagione. Dobbiamo dire che il Napoli non è giudicabile in questa stagione, se non positivamente per il cuore e l'anima che mette in campo per ribaltare queste situazioni. Se si vuole fare un'analisi della stagione del Napoli, non si possono non considerare le numerose perdite che hanno subito gli azzurri in campo. Non riesco neanche a trovare un aggettivo per definire questa stagione: sicuramente non è fallimentare. Non si può definire fallimentare una stagione dove il Napoli può lottare ancora per lo scudetto con poche probabilità e arrivare in Champions con molte probabilità. Purtroppo il Napoli è stato condizionato dalla pandemia di infortuni che ha subito nel corso del campionato. È una stagione pandemica.

Giovane è un giovane in crescita e in sviluppo. Se il Verona lo ha dato via, vuol dire che non era in grado di essere determinante nella lotta salvezza. Non dico sia scarso, ma non può risolvere le numerose problematiche del Napoli.

Antonio Vergara è un giocatore da Nazionale, non ci sono migliori di lui nel suo ruolo per l'Italia. Non ci sono motivi che giustificherebbero una sua mancata convocazione per le qualificazioni ai Mondiali. Vergara è stato decisivo nel Napoli e determinante nelle ultime partite. Nessuno è come lui attualmente in Italia.

Contro la Roma il Napoli deve fare la partita del cuore. I giocatori quando tornano dopo un mese non sono quelli che ti hanno lasciato, vedete Politano. I giocatori non possono fare ritorno con la bacchetta magica. La squadra dal punto di vista dell’assetto fisico mi sembra ottimale, resta da capire come interpreterà la partita. Parliamoci chiaro: contro la Roma serviranno anima e cuore come a Genova e durante questo periodo di gravissime perdite di uomini in campo".