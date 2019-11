Casale: "Il Napoli paga movimenti anarchici di alcuni, Ancelotti ha toppato in un ruolo..."

L'ex centrocampista del Napoli, Pasquale Casale, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare l'esito di Napoli-Atalanta: "Var? Ieri sera è stata un'altra notte brutta, quello che è successo pone una riflessione sulla regolarità del campionato. Non è vero che questi fatti si compensano a fine campionato. Questa Var o viene applicata nel modo giusto, come nella pallavolo, con una chiamata da parte di chi ritiene di aver subito un torto, oppure è il segnale che gli arbitri vogliono mantenere il potere di decidere: così è un potere traslato dal campo a una cabina di regia. Poi mi domando, che cosa costa andare a vedereil monitor?

Il Napoli? Paga certi movimenti anarchici di giocatori come Allan e Koulibaly, oltre a una serie di errori sul mercato. Lo stesso Manolas è un giocatore che tende ad alzarsi, quindi ci vorrebbe un grande mediano di copertura, più che uno che corra dappertutto. Mi sa che Ancelotti ha toppato proprio nella scelta del ruolo che ha ricoperto lui in carriera".