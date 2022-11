Casale: "L'assenza di Kvaratskhelia nelle due ultime partite si è fatta sentire"

Pasquale Casale, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Pasquale Casale, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "E' importantissimo per il Napoli riuscire a battere l'Udinese sabato per finire in bellezza la prima parte della stagione, per aggiungere autostima e, probabilmente, per aumentare ancora il distacco dalle avversarie, considerano che il turno propone Milan-Fiorentina, Atalanta-Inter e Juve-Lazio. L'assenza di Kravatskhelia, secondo me, nelle due ultime partite si è fatta sentire. La qualità del gioco del Napoli ne ha risentito: qualche giocata in meno si è vista, la manovra è stata meno fluida del solito. Kravatskhelia e Osimhen sono calciatori che fanno la differenza in ambito nazionale e internazionale. Io li vorrei sempre in campo, pur riconoscendo la qualità dei sostituti che quando entrano fanno la loro partita. La pausa per il Mondiale? Può fare solo bene al Napoli".