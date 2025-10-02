Ultim'ora Casi Osimhen-Manolas, l'avvocato difensore di ADL: "Chiesto e ottenuto il rinvio, ecco perché"

Mattina di udienza davanti al gup per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, indagato per falso in bilancio per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Le compravendite sospette sono sostanzialmente due: il passaggio di Kostas Manolas - arrivato in cambio di Diawara e diversi milioni - e quella di Victor Osimhen, nel 2020, con i francesi del Lille.

L’avvocato difensore del presidente (insieme a Fabio Fulgeri) Lorenzo Contrada ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione di Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo chiesto un rinvio al giudice al fine di depositare una consulenza tecnica di un professore universitario che dimostrerà che i criteri contabili utilizzati in bilancio sono assolutamente corretti. Il giudice ha accolto l’istanza e attende il deposito della nostra consulenza e valuterà tutto il 6 novembre”