Sky, Marchegiani: "Vinto con merito, gara cambiata tante volte e il Napoli s'è adattato"

vedi letture

Il Napoli vince una partita delicatissima contro lo Sporting e ottiene il suo primo successo in questa Champions League. Antonio Conte deve ringraziare i nuovi acquisti: due assist di De Bruyne, due gol di Hojlund e nel finale la mano provvidenziale di Milinkovic-Savic a salvare il 2-1 finale. In mezzo la rete su rigore (causato da Politano) di Suarez a inizio ripresa. Il Napoli soffre, ma vince. Il primo sorriso europeo della stagione di Antonio Conte.

Luca Marchegiani, ex calciatore e oggi commentatore tecnico per Sky Sport, commenta così nel post-partita il risultato del Maradona: "Un successo che serve per il morale, per la classifica, per la consapevolezza che non c'è un solo modo di vincere le partite. La partita è cambiata tante volte e il Napoli si è sempre adattato bene. Alla fine credo che la vittoria sia meritata. Anche con quel brivido finale, il Napoli la vince meritatamente".