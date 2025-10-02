Scontri Napoli-Sporting, la testimonianza di un presente: "I portoghesi erano tranquillissimi..."

vedi letture

La vigilia di Champions League di Napoli-Sporting Lisbona è stata segnata in città da momenti di tensione in pieno centro. Nel pomeriggio, poche ore prima della sfida contro lo Sporting, si sono registrati scontri tra tifoserie nella zona compresa tra Piazza Municipio e la Stazione Marittima. I colleghi di SiComunicazione sono tornati sul posto, intervistando un testimone:

"Cosa è successo? Una guerra, i tifosi dello Sporting stavano fuori al bar tranquillissimi: all'improvviso sono andati i tifosi napoletani e li hanno aggrediti. Loro erano seduti, scherzavano e bevevano tra i vari bar. Non davano fastidio a nessuno in tutta sincerità, perché dobbiamo dire le bugie: non meritiamo di fare queste coppe allora, dobbiamo stare chiusi dentro e non far venire nessuno".