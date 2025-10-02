Lang-Neres pronti dal 1'? Conte: "David è una certezza, Noa sta digerendo il salto"

Neres e Lang sono entrati bene: possono metterle un pensiero in vista del Genoa? Una delle domande poste ad Antonio Conte ieri in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Sporting in Champions League. Questa la risposta del tecnico azzurro: "David lo conosco benissimo, se sta bene ti salta l'uomo e ti crea superiorità. Lui è già una certezza. Mi dà l'alternativa a Politano e può giocare anche a sinistra nel 4-3-3. Rispetto a Matteo (Politano, ndr) è sicuramente un po' meno difensivo, perché Matteo ha lavorato in Italia per tanti anni e sa quando abbassarsi a fare il quinto, a fare la diagonale. Lang sta digerendo il salto. Passare dal campionato olandese a quello italiano, che è molto più tattico e c'è una richiesta più importante rispetto ad altri campionato, non è semplice. Si sta inserendo.

Dobbiamo avere la forza, come sto cercando di fare, di metterli dentro. Rischiando anche di far uscire qualcuno che è stato importantissimo l'anno scorso. Noi dobbiamo implementare le armi perché ci sono tante partite e spenderemo tante energie. Per il Genoa vedremo di provare la soluzione che mi può dare più garanzia, se vedo qualcuno più affaticato".