Podcast Colonnese: "Uno dei centrocampisti sarà sacrificato. Fossi in Conte io farei così"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex difensore Francesco Colonnese.

Napoli, vittoria importante in Champions: "Sì, ha avuto due volti la partita. Finchè vinceva era in dominio, poi ha rischiato anche di prendere il secondo gol ma la qualità dei calciatori ha fatto la differenza, vedi De Bruyne e Hojlund. E' stata vinta una partita che si stava mettendo male".

Hojlund che fatica in Premier ma incide in Serie A come altri: "Modric per esempio, ma ha un talento sopraffino e qui, dove c'è meno talento in mezzo, fa la differenza ancora. Il Milan ora è costruito attorno a lui. Hojlund è un bomber vero, gioca bene da solo, attacca gli spazi e fa gol, è un giocatore importante. Il Napoli ha trovato un giocatore fondamentale".

La Champions può limitare il Napoli in campionato? "Influirà di sicuro. Lo scorso anno non l'ha giocata e ha trovato la continuità per vincere il titolo. La Champions ti toglie energie, ti crea pressioni, il Napoli qualcosa subirà, come abbiamo visto con le altre. Vedremo se sarà bravo a gestire le due competizioni, ha le alternative per farlo".

McTominay non rende perchè De Bruyne gli sta rubando un po' di spazio? "E' vero, sono due mezzali, vedremo. Per non far fuori qualcuno, Conte li sta mettendo insieme. Qualcuno poi sarà sacrificato. Magari potrebbero alternarsi poi. Io se fossi in Conte partirei sempre dentro loro e farei giocare Anguissa nelle partite dove serve più fisicità".