Ghoulam a Sky pazzo di De Bruyne: “Quanti rientri difensivi, al 74’ era a fare il terzino!”
Nel post-partita di Napoli-Sporting Lisbona, l’ex terzino azzurro Faouzi Ghoulam è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Di questa sera vorrei mettere in evidenza la prestazione di Kevin De Bruyne. Al di là dei due assist, la partita in fase difensiva che ha fatto. Si vede che sta facendo proprio quello che gli chiede il mister.
Grande capacità di rientro, al 74’ abbiamo visto un rientro che fa in grande velocità. Era comunque un momento della partita un po’ complicato, 1-1 e il Napoli si era un po’ sbilanciato. Viene a fare il terzino sinistro e subito dopo recupera la palla e sta sempre in avanti. Quindi è stata una grande partita da parte sua, ma soprattutto si sta inserendo negli schemi di Antonio Conte. La cosa più importante è questa”.
