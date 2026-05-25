Addio Conte, Ventola: "Non è per la nazionale o altri club. Vi dico il motivo..."
Nicola Ventola, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol e tra i vari temi ha parlato dell'addio di Antonio Conte al Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Alla fine me l'aspettavo l'addio di Conte. La vedo però più come una cosa che De Laurentiis l'avrebbe tenuto, però Antonio sappiamo com'è: altre avventure, è stanco della piazza... È andato in maniera forte anche sull'ambiente che ha cercato di unirlo, ma a livello di stampa è stato davvero difficile per lui. Si è logorato anche lui.
Secondo me se si riparlavano e lui aveva voglia, gli faceva spendere un po' di quattrini di nuovo e la squadra l'avrebbe fatta per vincere. Però secondo me lui era cotto e quindi ha voluto andare via. Non penso che ci siano la Nazionale o altre squadre, lui è così: quando non si vede più in un ambiente... Ha vissuto la città, ha vinto, è arrivato primo e secondo. È una decisione sua ed è giusto che De Laurentiis l'accetti".
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro