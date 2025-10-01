Caso De Bruyne, Trevisani: "Fa fatica perché Conte fa la guerra nelle partite"

vedi letture

Nel corso di Cronache di spogliatoio il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato anche della situazione De Bruyne: "Le avete viste le gare dell'anno scorso, su 38 partite in 34 c'è stata una guerra. De Bruyne in questa guerra che vuole Conte fa molta fatica. Anche a Milano, quando il Napoli imbarcava, De Bruyne era stato il peggiore perché gli altri tengono botta mentre lui no. Al City non fai mai quelle partite. De Bruyne è la ciliegina sulla torta, ma non la torta che la fanno gli Anguissa, i Politano ecc. De Bruyne non le fa 38 gare al ritmo del Napoli".