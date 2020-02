Caso: "Inter favorita, non si capisce quale sia il dna del Napoli"

L'ex calciatore Mimmo Caso è intervenuto durante Maracana su TMW Radio per fare il punto sulla gara di Coppa Italia tra Inter e Napoli: "Inter e Napoli hanno situazioni mentali diverse. Sono situazioni che nel calcio pesano molto. L’Inter rispecchia molto il suo allenatore, il Napoli ancora non riesce a trovare la quadratura e non si capisce quale sia il suo DNA. L’Inter parte favorita perché viene da un derby ribaltato ma nel calcio tutto è possibile”