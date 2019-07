Caso James, De Maggio: "Mendes a Dimaro? Avevo ricevuto conferma e ho fatto il giornalista..."

Nella giornata di ieri c'è stato un colpo di scena: invece che Mendes, a Dimaro è arrivato l'agente di Pépé. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal: "Avevo ricevuto una conferma sull'arrivo di Mendes a Dimaro nella giornata di ieri, come era arrivata anche ad un altro collega. Per questo ho detto che sarebbe arrivato al 100%. Non appena abbiamo saputo che non arrivava, tempestivamente l'abbiamo detto. Abbiamo fatto i giornalisti, raccontando ciò che accadeva. E' arrivata la smentita del Napoli e abbiamo raccontato anche quello. Io comunque avevo detto di andare cauti, ma abbiamo raccontato tutto".