Caso Lukaku, Giannichedda: “Vi spiego dove si è creato il cortocircuito con il Napoli”

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Giuliano Giannichedda è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà, commentando le vicende più calde del calcio italiano.

Giuliano Giannichedda è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà, commentando le vicende più calde del calcio italiano. Sul caso Romelu Lukaku e il suo mancato rientro a Napoli, l’ex calciatore e allenatore ha spiegato: "Si è comportato così perché è l'anno del Mondiale, forse l'ultimo per lui, e vuole arrivare in forma. Qualche anno fa è stato permesso ai giocatori di andarsi a curare dove vogliono. La società ha perso potere in questo senso. Lui non si fida più e vuole curarsi fuori e si è creato un cortocircuito...".

Chi può fare la differenza alla ripresa

Giannichedda si è poi soffermato su altri protagonisti attesi al rientro in campo: Christian Pulisic, Dusan Vlahovic e Matias Soulé. "Vlahovic è quello che può determinare di più. Se la Juve vuole arrivare quarta, ha bisogno di un attaccante come lui. Se sta bene, può dare tanto", ha dichiarato Giannichedda, sottolineando il ruolo chiave dell’attaccante serbo nel percorso della squadra bianconera verso l’obiettivo Champions.