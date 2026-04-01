Bastoni affossa l'Italia: è un 2026 horror e sui social è già un meme

vedi letture

Sui social è già un meme la sua esultanza sul rosso a Kalulu posizionata di fianco alla sua espulsione.

Anche con un inizio tremolante, alla fine l'Italia era riuscita a sbloccarla. Poi il rosso ad Alessandro Bastoni: il difensore dell'Inter è intervienuto in ritardo e da ultimo uomo su Memic, travolta per un'espulsione senza appello da parte dell'arbitro Turpin al 42'. Prosegue così l'annata no di Bastoni, iniziata con la simulazione durante Inter-Juve - con relativa esultanza - che aveva portato all'espulsione di Kalulu. Un episodio pesantissimo che porta molti a dire che il Mondiale è sfumato per colpa di Bastoni.

Flop Bastoni, le scelte di Gattuso ed i social scatenati

Inevitabile il cambio forzato di Gattuso: fuori Retegui e dentro Gatti, in vista di un secondo tempo con un solo obiettivo, quello di non subire gol, poi arrivato. Una sofferenza chiaramente superiore a quella già vista 11 contro 11. Un errore che ora non fa altro che alimentare il dibattito sullo stato di forma di Bastoni e sulla sua tenuta mentale nei momenti di massima pressione, ma anche sulla scelta di Gattuso di metterlo al centro e non sul centro-sinistra alle spalle di Dimarco. E sui social è già un meme la sua esultanza sul rosso a Kalulu posizionata di fianco alla sua espulsione.