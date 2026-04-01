Dir. Sky Sport: "Avevamo già sofferto una squadra di C come l'Irlanda del Nord!"

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Federico Ferri, direttore di Sky Sport, commenta la sconfitta dell’Italia con la Bosnia ed Erzegovina

Federico Ferri, direttore di Sky Sport, commenta la sconfitta dell’Italia con la Bosnia ed Erzegovina: “Bisogna chiedersi se il lavoro di una Nazionale e di una federazione possa essere valutata da una partita. La verità è che siamo arrivati all’ennesimo spareggio, abbiamo sofferto il secondo tempo con l'Irlanda del Nord, una squadra tra la B e la C, oggi abbiamo sofferto in Bosnia accampando paure sul catino insostenibile, manco fossero stati al Maracanà. Se fossimo andati ai Mondiali non ci saremmo chiesti se valeva cambiare tutto, e avremmo sbagliato. Ma adesso ce lo dobbiamo chiedere.

La situazione prevede tre possibilità. La prima è che Gravina si prenda la responsabilità e si dimetta. A quel punto ci dovrebbe essere un periodo di commissariamento per nuove elezioni. La seconda è che il CONI potrebbe decidere, ma non credo, di commissariare la FIGC: può accadere per cattiva gestione, che non è, oppure per il mancato raggiungimento di certi risultati. La terza ipotesi è che Gravina rimanga convocando lui le nuove elezioni. Se fosse questa l’opzione, una delle soluzioni possibili è quella, secondo quello che mi arriva, è Giovanni Malagò”.