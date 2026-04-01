Sky, De Grandis: “Un disastro! Tutti dietro, Politano e Dimarco terzini a 5…”

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La sconfitta ha acceso dibattiti su errori tattici, gestione dei cambi e atteggiamento della squadra, evidenziando le criticità accumulate negli ultimi anni.

Dopo la cocente eliminazione dell’Italia, sconfitta ai calci di rigore a Zenica dalla Bosnia ed Erzegovina dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari, iniziano ad arrivare le prime analisi sullo stato del calcio italiano. La sconfitta, ancora una volta ai rigori, ha acceso dibattiti su errori tattici, gestione dei cambi e atteggiamento della squadra, evidenziando le criticità accumulate negli ultimi anni.

Il commento di Stefano De Grandis

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha commentato duramente: “Male. Vai avanti con un gol concesso dal portiere e potevi gestirla, l’hai fatta gestire a loro e così se ti abbassi a 5 Politano e Dimarco non ti servono. Sei arretrato. I cambi non sono stati gestiti, Kean era l’unico contropiedista, una gestione disastrosa. Le statistiche sono impietose, anche in 10 se hai un certo livello gestisci non puoi mettere le sacche di sabbia per difendere in porta, già Palestra ha fatto vedere che qualcosa si poteva fare. Un atteggiamento sempre remissivo”.