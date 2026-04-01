Italia fuori dal Mondiale, Spinazzola: "È un incubo! Futuro Gattuso? Per me deve restare”

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Leonardo Spinazzola, esterno dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dopo l'eliminazione della nostra Nazionale per opera della Bosnia

Leonardo Spinazzola, esterno dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dopo l'eliminazione della nostra Nazionale per opera della Bosnia: "È un incubo, è proprio vero. Da 9 anni sono in Nazionale e ancora non ho fatto un Mondiale, è brutto per tutti, anche per noi, per il gruppo che siamo stati. Anche oggi in 10... Potevamo fare molto meglio, è un dispiacere enorme".

In che senso potevate fare di più? Anche in 10?

"Il calcio va avanti a episodi, noi ne abbiamo avuti 3 per fare gol, ma adesso è inutile parlare. Il dispiacere è enorme, mi dispiacere vedere i ragazzi che piangevano, mi auguro che finisca ora la maledizione e che possano fare altri Mondiali".

Ripartirebbe da Gattuso o va rinnovato tutto?

"Il mister è stata una sorpresa incredibile, ho visto tutto quello che deve avere un ct, non penso che si debba cambiare".