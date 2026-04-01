Varriale: “Disastro! Il calcio italiano è imbarazzante. Ora piazza pulita in FIGC”
L’Italia manca ancora una volta la qualificazione al Mondiale. Gli Azzurri vengono eliminati ai rigori dalla Bosnia ed Erzegovina, con gli errori dal dischetto di Esposito e Cristante decisivi, ma pesantemente condizionati anche dall’espulsione di Alessandro Bastoni. Un incubo ad occhi aperti per la squadra guidata da Gattuso, che perde così il terzo spareggio consecutivo per accedere alla rassegna iridata, questa volta in Bosnia e ai calci di rigore.
Il commento di Enrico Varriale
Il giornalista Enrico Varriale, sui propri canali social, commenta duramente la disfatta: “DISASTRO. Italia fuori dal Mondiale per la terza volta. La piccola Bosnia vince la battaglia di Zenica ai rigori dopo aver giocato 50 minuti in 11 contro 10 per la follia di Bastoni. Al di là degli episodi il livello del nostro calcio è imbarazzante. Ora piazza pulita in FIGC”.
DISASTRO. @Azzurri fuori dal Mondiale per la terza volta. La piccola #Bosnia vince la battaglia di Zenica ai rigori dopo aver giocato 50 minuti in 11 contro 10 per la follia di #Bastoni. Al di là degli episodi il livello del nostro calcio è imbarazzante.Ora piazza pulita in @FIGC— enrico varriale (@realvarriale) March 31, 2026
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