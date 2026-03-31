Fallimento Italia, Gattuso non ci sta: “E’ ingiusto! Sono orgoglioso dei miei ragazzi..."

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Gennaro Gattuso, ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match contro la Bosnia valido per la finale playoff per accedere ai Mondiali 2026.

Gennaro Gattuso, ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match contro la Bosnia valido per la finale playoff per accedere ai Mondiali 2026.

Sensazioni?

"Oggi i ragazzi non si meritavano una batosta così. Siamo rimasti in 10, abbiamo avuto 3 palle gol e loro ci facevano il solletico. Dispiace, questo è calcio e sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male, perché ci serviva per noi, per tutta l'Italia e per il nostro movimento. Mazzata difficile da digerire".

Cosa si innesca adesso?

"Non voglio parlare di niente, ma oggi è ingiusto. Sono da anni nel mondo del calcio, a volte ho gioito e oggi prendo mazzate. Difficile digerire questa, hanno sorpreso anche me per il cuore che ci hanno messo. Parliamo per l'ennesima volta che non andiamo al Mondiale. Chiedo scusa che non ce l'ho fatta, ma i ragazzi oggi mi hanno impressionato".

Il suo futuro?

"Oggi parlare del mio futuro non è importante, era importante andare ai Mondiali. Ci teniamo questa prestazione, ma fa male e dispiace".