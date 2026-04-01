Sky, Teotino: “In difficoltà già in 11, solo in Italia questi 352 tristi senza qualità!”

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"Sì rimaniamo in 10 ma perché un nostro difensore abbatte l’attaccante, eravamo in difficoltà, non per un episodio sfortunato, ma di campo".

Dopo la cocente eliminazione dell’Italia, sconfitta ai calci di rigore a Zenica dalla Bosnia ed Erzegovina dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari, si aprono le prime analisi sul momento del calcio italiano. Dagli studi di Sky Sport, il giornalista sportivo Gianfranco Teotino mette in luce le criticità: “Non ho parole. Con la Macedonia sapevamo che poi c’era il Portogallo, ma ora c’erano tutte le condizioni contro la 66esima del ranking FIFA ma non giochiamo a calcio e usciamo meritatamente. Sì rimaniamo in 10 ma perché un nostro difensore abbatte l’attaccante, eravamo in difficoltà, non per un episodio sfortunato, ma di campo.

Il problema è strutturale del sistema, Gattuso è solo uno dei problemi, non so neanche se vuole continuare. Il problema parte dalla retorica del gruppo, pensiamo al campo, alle partite, alla qualità, noi vediamo un calcio triste, non vince da nessuna parte, pure il 3-5-2 che usiamo con tutti i tecnici e’ la morte del calcio, non e’ un discorso giochista ma chi vince con questo modulo? 8 su 8 in Champions a 4, 24 su 26 nel secolo hanno vinto a 4. Gattuso si è adeguato alla moda della serie A, a 5 fate giocare chi è debole, produci poco. Poi anche in corso d’opera tutti cambi difensivi, che messaggi lanci…”.