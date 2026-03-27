Caso Lukaku, Schira: "L'ha rifatto, come all'Inter quando andò alla Roma..."

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"Lukaku l’ha rifatto: ogni tanto ha questi scivoloni in carriera. Ricorderete quando tornò all’Inter e poi non rispose al telefono ai suoi ex compagni per giorni, per poi finire alla Roma. Al Chelsea si era già messo in situazioni complicate tra interviste e atteggiamenti". Lo ha detto Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube. Si parla ovviamente del caso Lukaku.

"Adesso la sensazione è che qualcosa possa succedere anche a Napoli. Lukaku pensava di essere al centro del progetto, ma ha scoperto che il Napoli ha investito 50 milioni per il suo sostituto (con obbligo legato alla Champions) e che comunque intende puntare su di lui per il futuro. Lukaku è il presente, ma non il futuro: ha un anno di contratto a 6 milioni a stagione.

La sensazione è che, se arrivasse una buona offerta, nessuno si strapperebbe le vesti. Lui stesso vuole arrivare al meglio al Mondiale, probabilmente l’ultimo grande appuntamento internazionale per lui e per la generazione belga. Doveva tornare ad allenarsi a Napoli, ma ha preferito restare in Belgio col suo preparatore. Non arriverà subito: forse a fine della prossima settimana. È chiaro che salterà la prossima partita e questo è uno strappo, perché il Napoli è infuriato: decisione presa senza consultare né avvisare il club.

Ci sarà una multa, forse anche pesante. Il Napoli è arrabbiato e lo punirà. La sensazione è che il rapporto si stia sgretolando. Ci sono club turchi e arabi interessati, si parla anche di un ritorno romantico in Belgio, difficile ma non impossibile. Oggi Lukaku è più fuori che dentro il progetto. Il Napoli si trova a gestire una situazione delicata in un momento positivo della stagione, che poteva essere un trampolino verso la sfida contro il Milan".

