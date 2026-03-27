L'economista Vettosi: "ADL ha vinto la sua battaglia, prevedo dimensionamento club"

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"Lo stadio è importante per sviluppare determinati ricavi come l’Hospitality".

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’analista economico Fabrizio Vettosi "Correttivi delle Noif? Sul piano della norma era giusto inserire dei correttivi, ma dal punto di vista della gestione non si deve far passare il messaggio che se la norma è stata corretta allora il Napoli può fare qualunque follia sul mercato. Il tema era che sembrava paradossale che aziende di calcio che avevano accumulato importanti riserve nel corso degli anni mantenendo una gestione finanziaria corretta, equilibrata e sostenibile, e potendo contare su una posizione finanziaria attiva, venissero penalizzate.

La norma ha introdotto la delibera n. 180 che impone la modifica delle Noif dall’articolo 77 al 90, in particolare per quella che riguarda il costo del lavoro allargato, consentendo di coprire il differenziale tra i costi operativi dati dagli ammortamenti e dal costo degli stipendi rispetto ai ricavi. La differenza eventuale di sforamento può essere coperto dal vincolo delle riserve patrimoniali accumulate. Le riserve vengono vincolate poiché non sono distribuibili e vanno a colmare questo differenziale di circa 50 milioni di euro. Applicando le raccomandazioni Uefa, il Napoli ha ammortizzato gli stipendi dei calciatori per circa il 70% nei primi due anni, seppur la durata del contratto fosse di cinque anni. In questo modo, il Napoli ha recuperato circa 20 milioni di euro da questo ambito.

Vittoria di De Laurentiis in consiglio federale? Secondo me sì. L’approccio tecnico serio di una società riesce a battere eventuali giochi di potere e complotti. Quello a cui il Napoli potrebbe andare incontro nel prossimo futuro non lo definirei un ridimensionamento; parlerei più di “dimensionamento”. Napoli ha dei limiti che dipendono dalla localizzazione geografica, dalla capacità di spesa dei suoi clienti, che sono anche i suoi tifosi, e dalla mancanza di un'infrastruttura capace di aumentare i ricavi del club. Lo stadio è importante per sviluppare determinati ricavi come l’Hospitality. Basta vedere la differenza tra il numero di posti commerciali dello Stadio Maradona da quelli del Meazza di Milano. Per come il Napoli copre questo gap bisogna solo fare gli elogi al Dg Bianchini e a tutto lo staff del Napoli”.