Nesta: "Complimenti a Bastoni, gli hanno rotto le scatole ma simulavo anche io"

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Il campione del mondo Alessandro Nesta, intervistato da Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell'Italia nella semifinale del playoff di ieri sera contro l'Irlanda del Nord: "Mi sono preoccupato anche io nel primo tempo. Se i valori escono fuori, non c'è partita con nessuna delle Nazionali impegnate nel playoff. Il problema però è la pressione che ti mette la maglia dell'Italia, che è superiore rispetto per esempio a quella di Bosnia o Irlanda del Nord. La gestione del primo tempo è stata il frutto della tensione che avevano gli azzurri. Bisogna essere consapevoli che ancora è dura, anzi che in Bosnia sarà ancora più dura. Ci aspetta un ambiente caldissimo, con un'avversaria che ha valori superiori rispetto all'Irlanda".

Sulla prestazione di Bastoni: "Da centrale sfrutta meno le sue caratteristiche offensive, ma devo fargli i complimenti perché gli hanno rotto un sacco le scatole per la simulazione e ieri, pur non essendo al meglio, è tornato facendo una grande partita. lo sono passato sempre per giocatore corretto, ma anche io ho simulato tantissime volte. La morale a Bastoni non la farò mai, per me è super".