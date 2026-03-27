Malfitano: "Lukaku ha creato un problema mancando di rispetto ai compagni"

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Mimmo Malfitano, giornalista, ha parlato a Radio Marte del caso Lukaku esprimendo il suo punto di vista sulla questione: “Lukaku? Mi meraviglio di come si voglia cercare di trovare una giustificazione: per me non esistono giustificazioni per quello che ha fatto il belga. E’ un atto di insubordinazione, punto. Doveva rientrare, non l’ha fatto ed è venuto meno al suo dovere. Ha mancato di rispetto al club che lo paga. Non esiste che tu venga meno al tuo dovere! Se Conte è quello di cui si dice, cioè un uomo tutto d’un pezzo, non deve e non può chiudere un occhio dinanzi ad una situazione del genere. Che si tratti di Lukaku, Hojlund o McTominay non cambia! E’ un gesto grave!

Meriterebbe una multa sostanziosa. Ha creato un problema a Conte, con cui ha sempre avuto un rapporto importante. Se pure non fosse stato soddisfatto dello staff medico, ad esempio, avrebbe dovuto parlarne con l’allenatore. Non esiste che all’improvviso non si presenti agli allenamenti: mancanza di riguardo verso compagni, Società ed allenatore che continua a sostenerti da anni. Credo che il calciatore sia stato spinto dalla paura di perdere il suo ultimo Mondiale, e questa paura l’abbia portato a commettere un errore. Va detto però che il Lukaku degli ultimi tempi non è quello di una volta e se non trova grande minutaggio un motivo c’è”.