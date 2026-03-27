Scudetto, Auriemma: "Fatto epocale se Inter non vince, sarebbe clamoroso"

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Sul suo canale Youtube il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato alcuni temi relativi all'attualità del mondo Napoli: "Inter-Milan-Napoli: chi vincerà lo scudetto? L’Inter, chiaramente, perché ha un vantaggio cospicuo, non mancano tantissime giornate al termine e quindi, vedendo quello che ha fatto in precedenza, è chiaro che l’Inter vincerà lo scudetto. Però, se dovesse continuare il trend recente — e ve lo ricordo: due punti in tre partite per la squadra che vuole vincere lo scudetto — io non ne sarei più così tanto convinto, e sarebbe una cosa clamorosa.

Pensate se dovesse succedere quest’anno: aveva un vantaggio di 14 punti l’Inter sul Napoli fino a tre giornate fa, vantaggio che si è totalmente assottigliato perché il Napoli ha vinto quattro partite consecutive. Allora, non dico il Napoli, ma immaginatevi se fosse il Milan a sottrarre lo scudetto all’Inter, oppure a beneficiarne dopo questi gesti di totale disponibilità nei confronti del prossimo da parte dell’Inter: una sorta di filantropia calcistica in chiave nerazzurra. Pensate se dovesse essere il Milan: a Milano che succede? Che succede a Milano? Ma sapete gli sfottò dei milanisti agli interisti? I dirigenti dovrebbero andare via di notte da Milano.

E il Napoli? Questo è il punto: e il Napoli? Ah, il Napoli… come si suol dire, tra i due litiganti in genere il terzo gode. E chi è terzo in classifica adesso? Il Napoli, è vero. E quindi aspettiamo che possa essere il Napoli a godere di eventuali scatafasci. Però molto giocherà il risultato della gara di lunedì di Pasqua. È vero: nulla sarebbe deciso — o meglio, sarebbe tutto deciso se l’Inter dovesse riprendere a vincere — ma l’ipotesi che l’Inter continui a non vincere ora c’è. C’è Çalhanoğlu che è in infermeria, Lautaro è fuori, chissà quando torna e come torna. Quindi, ragazzi miei, questa circostanza dello scudetto, che può passare dalle mani dell’Inter — perché oggi è stretto nelle mani dei nerazzurri — a quelle del Milan o addirittura del Napoli, diventerebbe un fatto epocale, una cosa probabilmente mai vista prima: con un distacco così grande, una squadra che riesce a perdere lo scudetto. Però ci sarà tempo per parlarne e giorni per fare delle valutazioni ancora più attente".