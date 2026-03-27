Corbo sicuro: "Senza tanti infortuni, oggi Napoli sarebbe a +6 sull'Inter"

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Il giornalista Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a Canale 21, al Vg 21 Mattina, affrontando alcuni temi relativi al momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: "C'è un motivo costante in questo campionato, una storia che è stata purtroppo sottovalutata. Io mi sono trovato un po' solo a rilevare questa anomalia. Il capitolo infortuni ha segnato questa squadra.

Con meno assenze, oggi il Napoli potrebbe anche essere 5-6 punti avanti all'Inter. La bravura di Conte nell'allestire formazioni di emergenza e la sua grinta hanno consentito al Napoli di non giocare benissimo ma di essere comunque nelle prime posizioni. De Laurentiis deve intervenire e capire che cosa è successo. Lukaku penso abbia osservato il ritorno di De Bruyne, ben curato in Belgio, e ha pensato bene di tornare a casa dato che tutti vorrebbero giocare ad altissimi livelli sempre con i muscoli in ordine".