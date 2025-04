Caso Osimhen, Avv. Lubrano: “Difficile riapertura, fu già giudicato. Caso Juve è diverso…”

L’avvocato, esperto di diritto sportivo, Enrico Lubrano è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni legati all'affare Osimhen col Lille del 2020. La procura della Federcalcio ha ricevuto gli atti dalla procura di Roma sull’inchiesta per falso in bilancio che coinvolge il club azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis.

“Su questa questione della cessione di Osimhen c’è una giustizia sportiva che ha già analizzato il caso specifico ed è passata in giudicato, non conosco gli atti che sono stati prodotti dalla Procura di Roma e poi trasferiti alla Procura Federale. Credo sia difficile che possano essere stati proposti documenti atti a riaprire la situazione già coperta da giudicato. Caso diverso rispetto alla Juventus dove è stato riscontrato un vero e proprio sistema delle plusvalenze. Nel caso del Napoli si parla di un caso singolo, quello di Osimhen già passato in giudicato. Solo la Procura Federale conosce tutti gli atti, in linea di massima il quadro è questo”.