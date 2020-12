Caso PSG-Basaksehir, Gattuso: "Segnale forte per combattere il razzismo"

Nella conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida con la Real Sociedad, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato anche di quanto accaduto ieri tra Psg e Basaksehir.

Cosa pensa delle immagini di Parigi? Avrebbe fatto la stessa cosa? "Non lo so, bisogna trovarsi di fronte a quella problematica. Per combattere il razzismo bisogna dare segnali forti, ieri è stato forte, s'è deciso per salvaguardarsi dal razzismo, non è stato una bella storia di calcio".