Caso Salernitana, Gravina: "Niente proroga, atto notarile è chiaro. Spero trovino acquirenti"

"Non abbiamo assunto nessuna delibera, mi sono semplicemente limitato a leggere il contenuto di un atto notarile che prevedeva l'esclusione della Salernitana in caso di mancata cessione delle quote, ci sono anche le firme dei disponenti e dei trustee". La FIGC, almeno per ora, non concederà la proroga per la cessione della Salernitana chiesta all'unanimità dei club di Serie A: "Uno dei disponenti ha richiesto ieri - ha spiegato il presidente federale Gabriele Gravina in conferenza stampa - una proroga che però non è prevista nell'atto notarile. Auguriamo alla Salernitana di trovare un acquirente nei prossimi dieci giorni altrimenti c'è l'atto notarile che parla chiaro".