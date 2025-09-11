Cassano ammette: “Ero sicuro del ritorno di Conte alla Juve! Bravo ADL a trattenerlo”

Nel corso di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato del Napoli e della permanenza di Antonio Conte: “Ero convinto al 100% del ritorno di Conte alla Juventus. Dopo la partita con il Cagliari, c’era stato un mezzo abbraccio con De Laurentiis con poco calore e per questo ero certo dell'addio. È stato bravo il presidente nel convincerlo con i fatti, ma anche il calore della gente ha influito.

I napoletani sono unici in Italia e a livello mondiale solo gli argentini sono come loro. La scelta non è azzeccata ma azzeccatissima. De Laurentiis ha capito l’errore fatto dopo lo scudetto vinto con Spalletti e ha trattenuto Conte. Ha comprato i pezzi mancanti in rosa con la ciliegina sulla torta che si chiama De Bruyne, un tuttocampista fenomenale”.