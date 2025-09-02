Cassano critica il mercato dell'Inter: "Marotta così mette in difficoltà Chivu"

L'ex attaccante di Roma, Inter e Milan, Antonio Cassano, ha commentato il mercato dell'Inter al podcast "Viva el Futbol". A partire da un suo giudizio positivo sul nuovo allenatore Cristian Chivu: "La stima che ho per Chivu è immensa, è uno destinato a divenire un grandissimo allenatore nei prossimi anni. Di questo ne sono sicuro, anche se allena da poco farà una carriera clamorosa, fantastica. Basta sentirlo parlare, è un numero uno e questa è una cosa buona per l'Inter".

Si passa poi al mercato, con una critica alla società: "Marotta deve ringraziare Ausilio che ha fatto le nozze con i fichi secchi. Prendendo giocatori a parametro zero, giocatori giusti senza poter fare mercato. Marotta si è coperto dietro la scelta di Chivu, visto che l'Inter voleva Fabregas. L'idea di Chivu però era di giocare con tre punti, perché non gli è stata data una squadra adatta a lui?

Calhanoglu ha cercato di andarsene in tutti i modi, un grande dirigente gli avrebbe detto di andare via. Ora diventerà un problema. La squadra che ha messo in piedi Marotta non ha un senso, mette Chivu in difficoltà. Akanji è un grande acquisto, ma in aggiunta a Pavard, non per sostituirlo. Se Bisseck prende la febbre, chi metti a destra? Akanji è un centrale. (...) Mettigli a disposizione una squadra per agevolare un ragazzo che arriva da Parma. Chivu deve fare il suo calcio senza giocatori adatti: non ci sono esterni, deve giocare il 3-5-2, non può giocare con la difesa alta, Calhanoglu diventa un problema. L'Inter è forte, ma Marotta costringe Chivu a giocare come l'Inter di Inzaghi".