Cassano esalta Tudor: “Sta facendo un capolavoro a Verona, qualcosa di allucinante”

Ospite della BoboTv Antonio Cassano ha parlato della sfida fra Napoli ed Hellas Verona: “Tudor sta facendo un capolavoro a Verona. Sta facendo una cosa allucinante. Il Napoli anche giocando meno bene del solito avrebbe meritato di vincere. Non so dove potrà arrivare a fine stagione ma la qualità e l’identità di gioco lo porterà fino in fondo, fino a maggio. Barak non mi è mai piaciuto ma quello che sta facendo con Juric, prima, e con Tudor ora è qualcosa d’impressionante. Bravo a chi ha creduto in lui: è diventato un giocatore vero”.