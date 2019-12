Cassano: "Gattuso ha grandi idee. Altro che fallimento, al Milan fu straordinario con giocatori normali"

Intervistato da Sky Sport, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato anche del Napoli a partire dal cambio in panchina: "Ancelotti non stava facendo bene, era giusto cambiare. Il Napoli deve stare tra le prime tre. Gattuso mi ha stupito, quando ha iniziato non pensavo diventasse così bravo. Ti dice sempre quello che pensa, anche a modo suo. Ha grande personalità e grandi idee. Dicevano che al Milan aveva fallito invece aveva fatto una stagione straordinaria con dei giocatori normali".

Sulla Juve e Sarri: "E' un buon allenatore, ha fatto buone cose negli ultimi 3-4 anni. E' un allenatore normale. Non scordiamoci che in estate la Juve stava mandando via Dybala e Higuain perché Sarri e Paratici non li volevano. Ora è prima con l'Inter per questi due ragazzi. Se fossero andati via non so dove si sarebbero trovati oggi. Alla Juve non vogliono giocare bene, vogliono vincere. Non so se Sarri ci riuscirà. La Champions? Ci sono tante squadre piu forti della Juve, penso per esempio a Real e City. Io la vedo dura, ho tanti dubbi".