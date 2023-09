Cassano: "La Juve deve vincere lo Scudetto, se si mette di nuovo a 20-30 punti ha fallito"

Per lo Scudetto c'è anche la Juventus. Anzi, deve esserci, secondo Antonio Cassano.

L'ex attaccante di Roma, Milan, Inter e Real Madrid alla Bobo Tv, su Twitch, si è espresso così sui bianconeri di Massimiliano Allegri:

"Devi giocare solo per lo Scudetto, con l'Inter che è la squadra più forte, ma tu giochi una volta a settimana. Se non vinci lo Scudetto e ti metti ancora a 20-30 punti di distanza ha fallito. Rapporto Allegri-Giuntoli? Mi pare che l'allenatore abbia fatto filtrare che avrebbe preferito se non fosse arrivato".