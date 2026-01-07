Cassano sicuro: "Da due mesi il più bel calcio di Conte di tutta la sua carriera"
L'ex attaccante Antonio Cassano è intervenuto a Viva el Futbol elogiando Conte che, per lui, sta disputando il più bel calcio della sua carriera: "La cosa più bella di Politano è che a un certo punto non giocava. Lui è rimasto con la spina attaccata, l'allenatore gli ha fatto capire che ha fiducia in lui, l'ha rimesso in lui da quinto che per un'ala è tanta roba perché deve fare la doppia fase.
Per me le chiavi del Napoli, però, vanno sempre date all'allenatore. Probabilmente in tutta l'era Conte questo è il gioco più bello. Da Bologna in poi, quindi. Questo è il calcio più bello di tutte le squadre di Conte. Ora non ti aspetta più, ti viene a prendere uomo a uomo, attaccano in tanti, se c'è da difendere difende. Ora il Napoli è una squadra completa. Sanno tutti cosa fare e poi tutti quelli che entrano rendono al massimo".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
