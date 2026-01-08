Inter, Chivu: "Ecco perché la partita col Napoli avrà un valore speciale"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ieri sera è intervenuto ai microfoni di Inter Tv per analizzare la vittoria di Parma: "L'Inter è una squadra matura che capisce al volo la preparazione della partita, come deve agire senza perdere la l'identità. Oggi abbiamo fatto una partita di grande maturità. Abbiamo cercato in tutti i modi di attaccare il blocco basso, di metterci in condizione di sbloccare la partita. C'è stata anche la prova di maturità dei difensori di dare anche una mano al nostro accerchiamento... Alla fine l'abbiamo sbloccata in un momento importante prima dell'intervallo e, poi nonostante i nostri errori, e la bravura del portiere, siamo riusciti a fare il secondo gol".

Sulla maturità dell'Inter: "L'Inter continua a battere colpo su colpo, ancora non è finito il girone d'andata. La partita col Napoli sarà la prima del girone di ritorno, sappiamo l'importanza della partita e del valore dell'avversario. Faremo del nostro meglio per essere all'altezza e per dire la nostra in questa stagione".