Cassano sicuro: "Ecco dove arriverà il Napoli a fine anno, ve lo firmo col sangue"

Oggi alle 19:30Le Interviste
di Antonio Noto

Nel corso di "Viva El Futbol", l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato del Napoli dopo il ko di Torino contro la Juventus: "Per me ha fatto una buona partita, ma non ha mai calciato in porta. Ma gli devi dare il rigore su Hojlund, la regola è questa! La Juve ha meritato di vincere, il Napoli è in difficoltà.

Ma arriverà tra le prime quattro, sono pronto a firmarlo con il sangue. Conte si esalta in queste difficoltà. Se esce dalla Champions, visto che contro il Chelsea puoi non vincere, poi avrà solo una partita a settimana".