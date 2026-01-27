Cassano sicuro: "Ecco dove arriverà il Napoli a fine anno, ve lo firmo col sangue"

vedi letture

Nel corso di "Viva El Futbol", l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato del Napoli dopo il ko di Torino contro la Juventus: "Per me ha fatto una buona partita, ma non ha mai calciato in porta. Ma gli devi dare il rigore su Hojlund, la regola è questa! La Juve ha meritato di vincere, il Napoli è in difficoltà.

Ma arriverà tra le prime quattro, sono pronto a firmarlo con il sangue. Conte si esalta in queste difficoltà. Se esce dalla Champions, visto che contro il Chelsea puoi non vincere, poi avrà solo una partita a settimana".