Conte e le novità della Premier: “Ma state vedendo gli angoli dell’Arsenal?”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League, il tecnico azzurro Antonio Conte ha parlato delle novità tattiche e tecniche che propone la Premier League: "Quando qualcuno dice il calcio è sempre quello... non è vero, c'è un'evoluzione assurda, se non sei al passo dei tempi resti indietro, basti pensare alla figura del portiere, l'utilizzo, c'è un portiere bravo con i piedi ma anche una lunga gittata sotto pressione. Prima si aspettava nella propria metà campo, riparto o contropiede, c'era una suddivisione, adesso non c'è più, l'obiettivo primario è dominare le partite, avere la palla e quindi quando ce l'hai tu io non aspetto l'intercetto, vengo di là a prenderla, è cambiato tanto.

Sono aumentati i gol su pressione alta, rubata, la squadra più debola ovviamente non ti dà tanto campo, contro 10 giocatori devi trovare le soluzioni, servono giocatori creativi, sui piazzati e angoli vedi l'Arsenal che è dominante, bravissimi, danno un esempio. Tutti guardiamo a questo. Avere uno con gittata lunga da fallo laterale diventa importante perché è come se fosse un angolo, il calcio è evoluzione, dobbiamo essere bravi noi sul mercato a far capire ai club determinate cose. In Inghilterra ogni fallo laterale e angolo è un'azione da gol, anche quando costruisci le squadre devi costruire anche struttura, se porti una squadra brava, ma tutti di 1.60 alla fine paghi. Devi aggiornarti e stare lì a captare cose nuove per restare lì, se no ti accontenti di stare in mezzo, mediocre".